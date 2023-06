Neprožili povedenou sezonu, na závěr se chtěli rozloučit dobrým výkonem a bodovým ziskem. To se jim bohužel nepovedlo. Fotbalisté Býchor v posledním kole I. A třídy prohráli na domácím hřišti s Dolním Bousovem 0:5.

Z fotbalového utkání I.A třídy Býchory - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Poslední zápas jsme chtěli odehrát s grácií a rozloučit se se ctí s I. A třídou. Jenže ještě při rozcvičce se zranil Jirkovský a museli jsme sáhnout do sestavy. Na lavičce nám pak zbyl pouze jediný zdravý náhradník, a to brankář Heres,“ podotkl asistent Ondřej Vaňkát.

Volné přestupy fotbalistů se hýbou. Kdo už změnil své působiště?

„Zpočátku to vypadalo, že bychom mohli hrát se čtvrtým týmem tabulky vcelku vyrovnanou partii. Pak se ale opakuje ta samá chyba, v již útočné fázi špatně řešíme přihrávku a pošleme soupeře do přečíslení 3 na 2, které naši soupeři nemilosrdně trestají. Ale i my jsme měli šance, ale volné kopy Jehličky ani Pelikána neprošly za hostujícího brankáře. I za stavu 0:2 jsme hrozili, ale Chadraba ani já jsme branku vstřelit nedokázali,“ posteskl si Vaňkát.

„Druhý poločas jsme doufali ve sklapnutí Csaplárovy pasti, ale náš protiútok 3 na 2 jsme nebyli schopni ani na úrovni penalty zakončit. V tom je největší rozdíl oproti ostatním týmům. Když se dostaneme do šancí, jsme neškodní. Od stavu 0:3 už naše mužstvo psychicky padlo a soupeř pohodlně zvyšoval náskok. Bohužel my jsme dopředu již nic zajímavého nevymysleli, a tak jsme opět branku nevstřelili,“ poznamenal Vaňkát.

„Historicky první sezona v I. A třídě znamenala sice poslední místo v tabulce, na druhou stranu to přineslo celému klubu hromadu poznatků a zkušeností. Ty, pevně věřím, využijeme v I. B třídě v příští sezoně, na kterou se pečlivě připravíme,“ hlásí Ondřej Vaňkát.

Branky: 14., 22., 76. a 84. Keszeg, 56. Bělík. Poločas: 0:2.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Teplý, Vaňkát, Chvojka – Vondra (84. Heres), Jehlička, A. Vyhnánek, Kulich – Pelikán, Chadraba.

Rusín vyhrál Memoriál Evy Rážkové. Kolínský Jan Pelák skončil stříbrný