„Do prvního gólu byla hra vyrovnaná. Bohužel první branku jsme soupeři nabídli sami, kdy se srazil náš brankář s obráncem a pro hráče domácích už nebyl problém skórovat. My jsme vyrovnali z první návštěvy v soupeřově vápně. Kramář mi posunul míč na vápno a já to trefil. Vzápětí jsme inkasovali podruhé, kdy po centru ze strany nehlídaný hráč sám zakončoval. Třetí branku jsme dostali z penalty, která byla dost nešťastná. Stoper omylem šlápl protihráči na nohu, když odbíhal z vápna. Pořád to ale bylo otevřený. Chtěli jsme minimálně srovnat. Bohužel jsme špatně vyřešili útočnou situaci a domácí z brejku zvýšili na 4:1. Těsně před přestávkou jsme měli dobrou šanci na zkorigování výsledku, ale Obermajer hlavičkoval pouze do tyče. Druhá půle se už jenom dohrávala. My měli ještě jednu skvělou šanci, ale tu zneškodnil gólman. Soupeř chodil do protiútoků, naštěstí pro nás to pokaždé nevyřešil. Výhra Povltavské byla zasloužená,“ uvedl trenér Českého Brodu B David Šťastný.