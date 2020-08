Utkání předcházela smutná událost. Hráči, funkcionáři a diváci uctili minutou ticha památku náhle zesnulého skalního fanouška Býchor Standy Kukala.

„Utkání se hodnotí celkem jednoduše, soupeř byl lepší. Měl víc šancí, které navíc velmi snadno proměnil. Jeho hráči byli důraznější a svou jednoduchou a přímočarou hrou šli v podstatě od prvních minut za výhrou,“ uvedl asistent Michal Škopek.

„Hosté nás překvapili v rychlosti a důrazu, který nám chybí. My se snažíme o hru, ale v podstatě jen po vápno, kde naše hra končí bez gólového efektu,“ posteskl si Škopek.

O osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto po první půli, kterou hosté vyhráli o tři góly.

„Hosté zahrozili hned ve druhé minutě, ale to se ještě gólově neprosadili. To přišlo o minutu později. Nám se sice díky aktivní hře útočníka Lva podařilo vyrovnat, ale následně udeřili opět hosté a začala přetahovaná o vedení. Jenže výpadek na konci poločasu, kdy jsme obdrželi dokonce tři branky, rozhodl o naší prohře. Druhý poločas se v podstatě již dohrával, a to hosté ještě neproměnili penaltu,“ podotkl Škopek.

Do samotné hry zasáhlo několik nových hráčů, protože v klubu došlo k mnoha změnách. Funkci trenéra přijal po odmlce dlouholetý hráč Marek Chvalovský, a z dosavadního trenéra Michala Škopka se stal opět hráč. V týmu skončili zkušení Hanuš a Pěkný, na druhou stranu se vrátil z Velimi Martin Kedršt. Dále přišli bratři Michal a Jan Rychlíkové, Jakub Kuchař a také Dominik Tichý.

Branky: 13. Lev, 34. Chvalovský, 59. Chlumský z PK – 3. a 65. Koštíř, 17. Jareš, 35. a 43. Bříza, 38. a 89. Kamlach. Poločas: 2:5.

Býchory: Heres – M. Kedršt, Teplý, Jirkovský, Tichý – Kuchař, A. Vyhnánek, Chlumský, Kulich (66. M. Rychlík) – Lev, Chvalovský (84. Berger).