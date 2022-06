Rozhodl první poločas. Liblice se parádně rozloučila s fanoušky

Byl to pro ně poslední zápas před svými fanoušky a loučení to bylo parádní. Libličtí fotbalisté v souboji dvou týmů ze spodku tabulky I. B třídy skupiny C deklasovali Rožďalovice 7:2.