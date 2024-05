Naprosto dva rozdílné poločasy odehráli v dalším kole I. B třídy skupiny C fotbalisté Plaňan. V prvním propadli, ve druhém přišlo zlepšení, ztrátu ale nedohnali. Na hřišti Semic prohráli 2:4.

„O vítězství rozhodli domácí již v prvním poločase, když využili naše vyšší napadání, které ale nebylo důsledné, a tak tresty přišly do naši otevřené obrany,“ přiznal trenér Petr Šafránek.

„Po prvním poločase to s námi nevypadalo po všech stránkách dobře. Do druhého poločasu jsme změnili způsob naši hry. Hráli jsme více z obranného bloku, tím jsme snížili riziko v obraně, na které jsme hráli v prvním poločase. Ve spojením s tím, že domácí polevili ve své hře, jsme se najednou herně dostávali do hry i tím, že jsme začali hrát po zemi, kde jsme měli více šancí uspět než ve vzduchu. Postupně přicházely i naše šance, které jsme proměnili až v závěru zápasu. Domácí měli ve druhé půli šancí podstatně méně a my jsme jim byli rovnocenným soupeřem,“ podotkl.

„Spokojen jsem s tím, že jsme se po prvním poločasu nesložili a zahráli jsme na hranici svých možností, které jsou omezené šíří kádru. Musím poděkovat hráčům z B mužstva, kteří s námi chodí a tři, někdy čtyři hrají v základu,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 10. Oliinyk, 18. Vavroušek, 30. a 34. Kamlach – 76. Klucska, 90. Borovko. Poločas: 4:0.

Plaňany: Arnold – Yakhnov, Freund (46. Javorský), Nevdashov, Sapezhko – Nedvědil (76. Hanzálek), P. Sirůček, Sosvor, Borovko – Klucska, D. Sirůček.

