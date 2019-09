Hodně nervózní duel byl k vidění na českobrodské Kutilce, kam v dalším kole přicestovaly Pěčice. Utkání plné osobních soubojů, dohadů a rozmíšek přineslo deset žlutých karet. Navíc hostující brankář musel předčasně do sprch. Zápas mnoho šancí nenabídl a ve prospěch domácího celku na konec rozhodla proměněná penalta.

„Utkání bylo od začátku hodně nervózní. Na těžkém terénu hrála prim bojovnost, která zápas často přerušovala. V naší hře bych si představoval více fotbalovosti, která tam nebyla. Chyběl nám klid na míči i kvalitnější řešení některých situací. Na můj vkus jsme hráli ustrašeně bez sebevědomí. Musíme vytěžit i více ze standardních situací, které se nám moc nedařily. Celkově tohle utkání bylo dost kostrbaté a proto se není co divit, že nebyly k vidění skoro žádné šance. Pár závarů a špatně vyřešených příležitostí, ale čistá gólovka ne,“ řekl českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

„Po změně stran jsme sice soupeře víc zmáčkli a tlačili se víc do zakončení, což je určitě pozitivní, ale chybí tam pořád útočník, který to dokáže vzít na sebe a jít do góla. Nesmíme však útočit bezhlavě, protože soupeř měl několikrát možnost jít do brejku, ale vždy se nám podařilo včas míč odehrát,“ dodal Stejskal.

Branka: 65. Pěnkava z PK. ČK: 83. Dufek (P). Poločas: 0:0.

Český Brod B: Vymazal – Miňovský, Balík, Nekolný, Pěnkava – Šimůnek (79. Ravizza), Skořepa, Šťastný (91. Dušek), Kocourek, Hanzl – Heřman (66. Teslík).