„Byl to super zápas z obou stran. Hrálo se nahoru dolů. Klidně to mohlo skončit pro nás i pro ně 5:4,“ uvedl hrající trenér David Šťastný.

Jeho týmu se povedla skvělá otočka. Po první půli prohrával o gól, po změně stran již neinkasoval a naopak sám dvakrát skóroval.

„První šanci jsme měli my, Palečko ale jenom nastřelil břevno. Nadále jsme se snažili být aktivní. Hlavně Ceccarelli posílal do vápna dobré centry, bohužel žádný míč se neodrazil k nám. A tak udeřilo na druhé straně, kdy Pečínka hlavičkoval sám na zadní tyči. Pořád se hrál svižný fotbal. Šance byly na obou stranách. Nám se podařilo dvě proměnit ve druhé půli. Nejprve se po rohu soupeře dostal k míči Krombholz a brejk vyřešil parádně. Druhý gól připravil Ceccarelli skvělou přihrávkou pod sebe Zimmermannovi. Poté Dobrovice držela balon, my však její ataky ustáli. V nastaveném čase jsme mohli ještě jednou skórovat, ale Palečkův lob chytil hostující brankář,“ popsal klíčové situace David Šťastný.

„Jsem rád, že jsme se rozloučili s našimi fanoušky výhrou. Škoda, že jsme takto organizovaně a bojovně nehráli celou sezonu, to bychom byli v tabulce někde jinde. Ještě bych chtěl pochválit kluky z áčka, Kocourka, Palečka, Zimmermanna a gólmana. K zápasu přistoupili zodpovědně a na hřišti byli znát,“ dodal spokojený David Šťastný.

Branky: 59. Krombholz, 74. Zimmermann – 29. Pečínka. Poločas: 0:1.

Český Brod B: Lopka – Čičatka, Kohout, Hanzl, Exner (76. Miňovský) – Ceccarelli, Kocourek (92. Dušek), Šťastný, Palečko – Krombholz (89. T. Vymazal), Zimmermann.

