Pro body vyrazili českobrodští fotbalisté na hřiště jednoho z nejvzdálenějších soupeřů v soutěži. Městys Komárov leží na hranici Středočeského a Plzeňského kraje, takže se jednalo o více než stokilometrovou trasu.

Českobrodské fotbalisty ale dlouhá cesta neuspala, ba právě naopak, vstup do zápasu jim opět vyšel skvěle. Hanzl předvedl domácím, že není radno nechávat mu příliš prostoru a obrana srazila slibně se rozvíjející akci na roh. Následný odvrácený centr Novotného se dostal na vápno ke Šťastnému, který, ač tísněn, dokázal gólově zakončit.

O deset minut později mohlo být pro Brod ještě veseleji, ale Fikejzův pokus po přistrčení Šťastného pouze orazítkoval bránícího hráče.

I domácí se po pár náznacích dokázali prosadit a stejně jako hosté i oni skórovali po rohovém kopu. Obrana Brodu nedokázala odvrátit centrovaný míč, který propadl až na zadní tyč, kde se k němu probojoval Mojdl a razantní střelou vyrovnal. Po dvaceti minutách se tak začínalo znovu.

Brod si mohl vzít vedení zpět po půlhodině hry. Centr Šťastného trknul šikovně hlavou Fikejz, ale konečky prstů brankáře Hejcmana byly u pravé tyče včas.

I domácí měli možnost otočit vývoj utkání. Přečíslení tři na dva, ale pozdrželi více, než bylo třeba a zakončení z vápna si Vokatý pohlídal.

„Opět jsme měli povedený start do zápasu a šli brzy do vedení. Přišly i další slibné příležitosti. Byl to ale soupeř, který po rohu vyrovnal. Pak byly na obou stranách další šance, ale stav se nezměnil. Myslím si, že první poločas byl v hodně směrech vyrovnaný,“ popsal první půli českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

„Bohužel jsme během první půle museli dvakrát nuceně střídat. Novotného a chvilku před poločasem i Čermáka. Kluci co přišli, se na hřišti rozhodně neztratili. Ale jsem rád, že další hráči, kteří nebyli úplně fit, vydrželi,“ nebyl z nucených střídání nadšený Stejskal.

Byli to domácí, kterým patřil vstup do druhého dějství. Vajs ve vápně Brodu vybojoval míč a poslal ho na penaltu Březinovi, jehož tutovku ale dokázal zlikvidovat Vokatý.

Po necelé hodině šli domácí do vedení. Vajs si naběhl na házený aut a po blíže nespecifikovatelném střetu s Balíkem se kopala penalta. Tou Pužík nepohrdnul.

Z vedení se ale v Komárově neradovali dlouho. Sotva stačil domácí komentátor ohlásit střelce předešlé branky, bylo opět vyrovnáno. Šťastný po faulu na nic nečekal a všechny překvapil rychlým centrem do vápna, kde si na něj naskočil Říha a hlavičkou dva metry od rohu velkého vápna načapal na hruškách domácího brankáře.

Hrálo se dál nahoru dolů, ale oboustranně se začalo více kazit a přerušovat. To byl aspekt, který se podepsal pod branku Brodu. Krombholz vybojoval ve středu hřiště míč, ten si sebral Šťastný, navedl si ho na střelu a pravačkou z dvaceti metrů ho poslal nechytatelně k tyči.

Oba týmy začaly více presovat a vysoko napadat rozehrávky soupeře. To přineslo několik slibných příležitostí, které ani jeden z celků nedokázal dotáhnout do vážnějšího ohrožení branky.

V poslední čtvrthodině se domácí snažili hru zjednodušit a rozehrávku často řešili nakopávanými míči. Ani to však k tlaku nepomohlo. Naopak hosté dokázali dlouhé míče zachytávat, a co prošlo, tak dokázal vyřešit Vokatý, který musel několikrát i daleko ze své branky. Brod hrozil z brejků, ale pojistku se mu přidat nepodařilo.

„Druhý poločas začal lépe pro soupeře, který sice velkou šanci zahodil, ale pak přišla penalta a domácí šli do vedení. Nám se podařilo rychle odpovědět, když se po rozehrávce Šťastného dostal k hlavičce Říha a vyrovnal. Hrálo se sice pořád ve svižném tempu, ale přibývalo nepřesností. My dokázali být důrazní a efektivní. Po Krombohlzově vybojovaném míči se trefil opět Šťastný a byl to gól vítězný. Domácí následně vsadili na nakopávané míče, což nám nedělalo problémy. Nepřidali jsme pojistku a tak byli domácí do samého konce ve hře. Naštěstí jsme některé jejich šance s přispěním Vokatého ustáli,“ podělil se o dojmy z druhého poločasu Stejskal.

Po závěrečném hvizdu, s tříbodovým vítězstvím v kapse, si Martin Kohout neodpustil hlasitý emotivní výlev zdaru a uviděl tak od rozhodčího Vyhnala hodně zbytečnou červenou kartu.

Branky: 23. Mojdl, 57. Pužík z PK – 5. a 71. Šťastný, 61. Říha. ČK: Martin Kohout (po utkání). Poločas: 1:1

Český Brod B: Vokatý – Čermák (39. Dušek), Pěnkava, Balík, Říha – Krombholz (88. Kohout Martin), Novotný (15. Kratochvíl), Šťastný, Ravizza, Hanzl – Fikejz.