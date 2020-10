„Moc jsme nezachytili začátek zápasu a soupeř měl hned dvě velké příležitosti, naštěstí ani jednu neproměnil. Paradoxně ve chvíli, kdy se hra začala vyrovnávat, tak domácí po rychlém brejku otevřeli gólový účet. Po půlhodině hry byl ve vápně do ruky trefen Pěnička a z následného pokutového kopu soupeř navýšil vedení. Pak se hra uklidnila a zkušený domácí celek do poločasu nepřipustil nějakou komplikaci,“ popsal úvodní pětačtyřicetiminutovku českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

„Pro druhou půli jsme museli sáhnout k nucenému střídání. Hra se trochu oživila a právě Miňovský měl ve vápně velkou šanci, která šla vyřešit lépe. Ve hře jsme byli až do obdržené třetí branky. Tu započala stoperova chyba v rozehrávce a domácí postupovali ve dvou na brankáře. Situaci bohužel dokázali i úspěšně zakončit a to nás srazilo. Dokázali jsme se sice ještě dostat do slibné příležitosti, ale nedokázali jsme dostat míč Sedláčkovi před prázdnou branku. Čtvrtou branku jsme si vstřelili sami, kdy se míč do sítě odrazil od nohy Říhy. Pak už se zápas jen dohrával a domácí kontrolovali hru,“ přiblížil druhý poločas kouč Brodu.

Ten uznal kvalitu Klíčan.

„Penalta a tři hloupé góly rozhodly. Ale je třeba uznat, že soupeř měl další šance. Byl jednoznačně lepší a vyhrál zaslouženě. Mají tam kluky se zkušenostmi z vyšších soutěží, především z Vyšehradu a bylo to znát. Zatím to byl jednoznačně nejkvalitnější soupeř, kterého jsme v přeboru potkali,“ uznal po porážce Stejskal.

Branky: 10. Minha, 32. Hájek z PK, 61. Kalaš, 79. Říha vlastní. Poločas: 2:0.

Český Brod B: Vymazal – Čermák, Pěnkava, Čuřík, Říha – Ravizza, Stejskal, Šťastný, Dušek, Krombholz (46. Miňovský) – Sedláček.