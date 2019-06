„V utkání bylo několik sporných momentů, proto jsem rád, že kluci nerezignovali a poprali se o body. Hlavně od prvního inkasovaného gólu jsme hráli dobře,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal.

První poločas byl vyrovnaný, hrálo se bez větších šancí na obou stranách. Branky padaly až po změně stran.

Domácí se dostali do vedení po velice sporném momentu. „Byl dlouhý nakopnutý balon, stoper dával hlavou balon gólmanovi, ten si pro něho vyběhl za vápno, domácí kluk si to ale hodil rukou a dal míč do brány. Chápu, že rozhodčí to vidět nemusel, ale na druhou stranu nechápu, proč se ten dotyčný hráč nepřiznal. Pořád voláme po fair play, a když je možnost zachovat se podle pravidel, podřízneme si větev. Smutný moment,“ zlobil se Stejskal.

Naštěstí tato situace hosty nezlomila. Naopak. „Až mě překvapilo, jaký náboj zápas najednou dostal,“ podotkl Stejskal.

Českému Brodu se vzápětí podařilo vyrovnat. Po centru z pravé strany propadl míč do vápna, kde byl připravený Šimůnek.

„Pak měl po akci Šimůnka velkou šanci Šťastný, bohužel přestřelil,“ litoval Stejskal.

Litovat mohli všichni hráči Českého Brodu, protože tři minuty před koncem po další sporné situaci inkasovali druhý gól. „Mužík vyvážel balon, soupeř ho podkopl, on zavrávoral, při tom ztratil balon. Domácí po této akci z brejku dali na 2:1,“ popsal situaci Stejskal.

Jeho svěřenci však nesložili zbraně. Veškeré úsilí vrhli do útoku. A vyplatilo se. V nastaveném čase se podruhé v zápase prosadil Šimůnek.

„Všichni kluci, včetně brankáře, šli do vápna. Tvrdě jsme atakovali brankáře, nastala mela, čehož jsme využili k vyrovnání,“ oddechl si českobrodský trenér.

O vítězi musely rozhodnout penalty. V nich byli štastnější hosté.

„Vymazal dvě chytil, naopak sám jednu proměnil. Trefili se ještě Makovský, Sedláček, Balík, Šťastný a Šimůnek. Jediný Pěnkava nedal,“ dodal Stejskal.

Branky: 60. Rypka, 87. Pokorný – 62. a 90. Šimůnek. Poločas: 0:0.

Český Brod B: T. Vymazal – Hanzl, Pěnkava, Balík, Mužík – Šimůnek, Dušek, Ravizza (79. Kohout), Šťastný, Makovský – Sedláček.