Už po půlhodině měli dvoubrankový náskok, ale ani ten jim k výhře nepomohl. Fotbalisté českobrodského béčka nakonec nechali v dalším kole I. A třídy domácí celek otočit a brankou v samém závěru alespoň vyrovnali na 3:3. V penaltách bylo úspěšnější Mnichovo Hradiště (4:2).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Vstup no utkání se nám povedl a hned v první minutě jsme nastřelili tyč. Po návratu byl hodně znát Šťastný, který je v naší hře hodně důležitý a dodává naší hře kvalitu. Do vedení jsme šli po rohovém kopu, kdy se hlavou trefil Pěnkava. Skóre navýšil z brejku Livora. Přicházely i další šance, ale bohužel se je nepodařilo proměnit. Vytvářeli jsme si tlak, líbil se mi náš pohyb bez balónu. Domácí se připomněli nastřelenou tyčí. My se z tohoto varování neponaučili a v samém závěru poločasu inkasovali kontaktní branku,“ popsal průběh prvního poločasu trenér Jindřich Stejskal.