Sobotní dopoledne patřilo na velimském tréninkovém hřišti generálce domácího celku s českobrodským béčkem (I. A třída). Po výhře 4:0 se do nové sezóny půjde lépe Velimi (krajský přebor). Brod herně nezklamal, ale chyběla výraznější střelecká potence.

Oba celky se do generálky pustily s vervou a hra měla spád. Nejprve měli navrch českobrodští hráči, kteří se do Velimi zakousli a nepouštěli ji příliš do hry. Sami si však vážnější příležitost nevytvořili. Naopak. Byli to domácí, kteří udeřili jako první. Zdvižený praporek pomezního hru nezastavil, hostující obrana situaci nedohrála a Velim šla do vedení. To navýšila o dvacet minut později. Vyrovnaný první poločas se musel přítomné padesátce diváků líbit. Domácím fanouškům asi o něco více.