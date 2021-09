„Když jsme přijeli do Poříčí a viděl jsem to malinké hřiště, říkal jsem si, že tady nemůžeme vyhrát. Ale kluci předvedli bojovný výkon, který nakonec slavil úspěch,“ oddechl si trenér Jindřich Stejskal.

„Na malém hřišti bylo nekonečné množství soubojů a právě po jednom z nich a naší ztrátě jsme dostali první branku. Naštěstí kluci dobře zareagovali, vybojovali faul u pokutového území. K míči se postavil Šťastný, jeho střelu brankář vyrazil na břevno, ale dobře postavený Novotný vyrovnal. Bohužel domácí šli opět do vedení, kdy se také prosadili z trestného kopu. Zde jsme měli trochu smůlu, protože rozhodčí ho nechal opakovat a až na druhý pokus to hráč trefil. Jestliže při této situaci jsme měli smůlu, v další na druhé straně zase štěstí. Krombholz chtěl centrovat, ale trošku mu to ulétlo a míč skončil v šibenici,“ popsal klíčové situace první půle Jindřich Stejskal.

„Po změně stran to bylo o tom, kdo dá třetí gól, vyhraje. Naštěstí jsme ho dali my. Krombholz se při rohu odpoutal od protihráče a hlavou skóroval. Kluci cítili, že je výhra blízko a bojovali. Nakonec přidali po zaváhání domácího gólmana uklidňující čtvrtý gól, kdy se trefil Novotný. Poříčí to v závěru otevřelo a my měli další dvě velké šance, a v obou byl Novotný, na hattrick však nedosáhl. Za vítězství jsem strašně rád, ale co mě trápí, jsou naše ztráty ve středu hřiště. To musíme do dalších zápasů zlepšit,“ podotkl Stejskal.

„Chtěl byl pochválit celý tým, především pak oba dorostence, Sasku a Hoznauera a také brankáře Bínu, který toho hodně pochytal,“ dodal spokojený Jindřich Stejskal.

Branky: 16. Pohorský, 36. Vaculík – 31. a 88. Novotný, 38. a 65. Krombholz. Poločas: 2:2.

Český Brod B: Bína – Miňovský, Kohout, Balík, Hanzl – Krombholz, Dušek, Novotný, Šťastný, Saska – Hoznauer (88. Vokatý).