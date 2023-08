První utkání na hřišti soupeře v podzimní části I. B třídy skupiny C se fotbalistům Peček vydařilo na výbornou. V Sadské bez větších problémů vyhráli přesvědčivě 5:1.

„Zápas jsme začali svižně, v první velké šanci ještě Křivský selhal, ale po chvíli z podobné situace se ránou z vápna trefil krásným angličanem Sova. Rychlá branka nám pomohla, byli jsme dál aktivní a často podnikali rychlé útoky do ne příliš pevné obrany domácích. Dařilo se nám vytvářet spousta šancí, ale i ty nejlepší jsme zahodili. Nakonec se to přeci jen ještě před pauzou povedlo, když se skvěle u lajny uvolnil Zajíc a předložil míč do malého vápna Sovovi k jeho druhému gólu. Myslím, že domácí neměli žádnou vyloženou šanci, my si naopak vyčítali, že jsme nedali víc gólů, náskok v poločase mohl být dvojnásobný,“ podotkl trenér Zdeněk Buřič.

„Na dobrý vstup v první půli jsme navázali ještě lepším v té druhé. Hned první protiútok byl zastaven faulem na levé straně před velkým vápnem, míč si postavil Müller a parádní trefou do vzdálenějšího rohu branky dal třetí gól. Domácím to možná definitivně zhatilo jejich plány něco s vývojem udělat, ničím nás nedokázali překvapit. My naopak šli za dalšími góly, v 55. minutě opět Müller po průnikové přihrávce ve vápně uklidil míč do brány podél brankáře a v 79. minutě se Švára z pozice pravého obránce dostal až před bránu domácích a svůj sólový náběh proměnil. Sadská měla první dobrou možnost skórovat snad až v posledních patnácti minutách, jednou Cmár útočníka vychytal, podruhé se podařilo kapitánovi domácích dát v 84. minutě alespoň čestnou branku,“ řekl Buřič.

„Většinu zápasu jsme hráli koncentrovaně, nedali jsme domácím možnost se dostat do hry. Nedělali jsme zbytečné fauly kolem vápna a zodpovědně ubránili standardní situace. Největším nebezpečím tak pro nás byl pomezní Zuskin, který měl občas skutečně podivná rozhodnutí. Z jeho popudu byl také ožlucen v první půli Sova, proto jsem ho raději střídal, jinak odehrál velmi dobrý poločas. Celkově jsme podali dobrý týmový výkon a konečně v Sadské po letech půstu vyhráli. A to výhra mohla být ještě daleko výraznější, těch šancí, co jsme si vytvořili, bylo snad na dva zápasy,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 84. Svoboda – 3. a 43. Sova, 47. a 55. M. Müller, 79. Švára. Poločas: 0:2.

Pečky: Cmár – Kaše (19. Švára), J. Pikner (80. Materna), Havelka, Holub – Křivský (80. Richter), Müller, Zajíc, Buřič (55. Němec) – Brunclík, Sova (46. Zborník).

