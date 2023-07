Ptáček: Podařilo se dát dohromady skvělou partu. Na titulu se podílelo 36 hráčů

/ROZHOVOR/ Do sezony vstupovali s cílem hrát v klidném středu tabulky, hlavně se vyhnout sestupovým starostem. Vytyčili si přesně to, co skoro každý nováček. Jenomže fotbalisté Velimi B překvapili nejen všechny soupeře, ale možná i sami sebe. I. B třídu skupinu C vyhráli.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Bílé Podolí | Foto: Deník/Vladimír Malinovský