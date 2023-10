Fotbalisté Jestřabí Lhoty v probíhající sezoně I. B třídy skupiny C mají za sebou třetí okresní derby. Poprvé vítězné. V neděli na domácím hřišti porazili Pečky těsně 2:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Jíkev | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas jsme začali dobře, drželi jsme balón, byly tam od začátku pěkné průnikové nahrávky. Prostě jsme hráli svoji hru. Konečně,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty Daniel Záhora.

„V prvním poločase jsme měli několik šancí. Martínek šel sám na bránu, Krajíček střílel z dálky, Dvořák dvakrát pěkně vystřelil z dálky, ale žádná z šancí neskončila gólem. Až po chybě hostujícího Brunclíka, kterému pěkně sebral míč Martínek, šel sám na gólmana a prostřelil ho, jsme se ujali vedení,“ oddechl si Záhora.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že začneme jako jsme skončili první poločas. Do nějaké 55. minuty se nám to dařilo, pak jsme vypadli z tempa a bohužel po střele hostujícího Sovy z dálky a následné jeho dorážce byl stav 1:1. Po gólu jsme se vzpamatovali a začali jsme opět hrát, zase jsme si vypracovali šance díky Robovskému a po něm Martínkovi, ale bohužel to bylo bez gólů. Až na konci Krajíček krásnou průnikovou nahrávkou vyzval Dvořáka a ten procedil hostujícího gólmana,“ poznamenal Záhora.

„Chtěl bych poděkovat všem hráčům za bojovný a srdnatý výkon, takhle vypadá týmová práce. Dále bych chtěl vypíchnout Fandu Dvořáka, který odehrál bezkonkurenčně nejlepší zápas za A tým a byl odměněn i gólem. Pečkám přeji hodně štěstí do dalších kol,“ dodal spokojený Daniel Záhora.

„V první půli bylo v naší hře málo pohybu a z toho vázl přechod do útoku. U hráčů jsem postrádal drajv, odvahu jít rychleji do průniků, dělat náběhy. S pomalou kombinací jsme nemohli domácí překvapit a nákopy do statických postavení neměly šanci na úspěch. Celkově se více bojovalo o míč mezi vápny a až na pár střel z dálky se dlouho nic nedělo. První gól pak přišel nečekaně ve 35. minutě, když jsme se sami v rozehrávce potrestali právě za pasivní chování. Jsou to situace, kdy vám místo nabídky spoluhráči spíše fandí a vy nechcete míč jen tak nakopnout. Bohužel zaváhání využil útočník soupeře, který vypíchl ve správný moment poslednímu hráči míč a v sólovém úniku proměnil. Domácí půli vyhráli díky téhle chybě, jinak ani oni nebyli příliš nebezpeční. Z naší strany to byl bohužel celkově velmi slabý poločas,“ posteskl si trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Druhá půlka přinesla v naší hře zlepšení, konečně jsme se začali dostávat do gólových šancí. V 60. minutě se ve vápně obtočil kolem obránce Sova a na dvakrát dokázal svou střelou vyrovnat. Strhlo nás to do dalších dobrých akcí, ale nadějné průniky z obou stran zůstaly nevyužité. Slibnou příležitost pak měli domácí, netrefili však branku. Stejně neuspěl po chvíli Brunclík v koncovce, kdy z levé strany před brankářem zamířil jen do boční sítě. S blížícím se koncem jsem už po hráčích chtěl, aby se soustředili na zisk dobrého bodu z venku. Jenže v 84. minutě vytaženi na půlce soupeře jsme nejprve nesehráli dobře trestný kop a z něho neubránili brejk, který se potřebným důrazem a lepším postavením bránících hráčů ubránit prostě měl. V nastavení přišla ještě příležitost na vyrovnání, ale bez efektu,“ litoval Buřič.

„Chtěli jsme u soupeře uspět, zůstalo ovšem jen u přání. Remíza by podle mě byla i spravedlivá, nemáme však ani bod a počítáme další lacinou ztrátu,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 35. Martínek, 84. Dvořák – 60. Sova. Poločas: 1:0.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda (87. Černý), Klička, Vlasák, Mikeš – Robovský, Záhora, Dvořák, Martínek – Rozumný (93. Krupka), Krajíček.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, Křivský (87. Materna), Havelka – Švára (46. Kašpárek), Holub (76. Bílek), Müller (56. Němec), Zajíc – Brunclík, Sova.

