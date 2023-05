Prováhali první poločas a tím vlastně celý zápas. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. A třídy skupiny B nestačili na vlastním stadionu na Luštěnice a prohráli 0:2.

Z fotbalového utkání I.A třídy Býchory - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Čekal jsem větší kolotoč na to, že nás v tabulce od Luštěnic dělilo před zápasem třicet bodů. Hrála u nás mnohem lepší mužstva,“ uvedl asistent Ondřej Vaňkát.

Lídrovi zatápěli, body bohužel fotbalisté Kolína ze Žižkova nepřivezli

„Zápas se odehrál ve slunečném, ale také velmi větrném odpoledni. Vzhledem k okolnostem jsme nastoupili ve velice pozměněné sestavě oproti posledním zápasům, prakticky jsme postavili celou novou obranu. Ta nefungovala zle, ale opět jsme branky soupeři usnadnili, respektive i darovali. První byla z volného kopu, kdy jsme změnili směr dráhy míče a Heres byl bezmocný. Poté jsme netakticky chtěli ustát souboj u lajny, když míč běžel mimo hřiště a mohli jsme vhazovat. Bohužel hostující útočník chytře zatlačil a míč získal. Samostatný únik ze strany proměnil,“ posteskl si Vaňkát.

„Druhá půle nic zajímavého nepřinesla. Máme problém s útočnou fází, pro soupeře nejsme vůbec nebezpeční. Spoustu věcí řešíme obráceně, než bychom měli. Jdeme do protiútoku, ale místo toho, abychom využili situaci 3 na 3 navázáním obránců a poté přihrávkou lépe postavenému spoluhráči, tak se tlačíme do tří obránců s vidinou, že to projdeme jako nůž máslem,“ kroutil hlavou.

Býchory zůstávají v tabulce poslední. Na dva týmy před sebou ztrácí dva body.

„Potřebujeme, aby soupeř měl zápas blbec, kdy nám tam spadne nějaký gól ze standardní situace, něco jako jsme nyní obdrželi my. Věřím, že kdybychom se jedním takovým zápasem chytli, mohli bychom se odrazit ode dna,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 21. vlastní Jirkovský, 37. Hlaváček. Poločas: 0:2.

Býchory: Heres – J. Vyhnánek, Teplý, Jirkovský, Kulich – Vondra (53. Chvalovský), Jehlička, A. Vyhnánek, Pelikán – Lev, Chadraba (79. Vaňkát).

