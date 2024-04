Nebyli daleko od toho, aby zaskočili Jíkev. V první půli drželi s favoritem krok, zlom přišel až po změně stran. Fotbalisté Býchor sice před svými diváky vstřelili tři branky, na výhru to ale nestačilo. V dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli s druhým týme tabulky 3:6.

Z fotbalového utkání I.B třídy Býchory - Jestřabí Lhota | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Utkání dvou poločasů, opět. Pro nás již klasicky, inkasovaná branka v prvních pěti minutách zápasu. Naštěstí tentokrát jsme dokázali vyrovnat, když faulovaný Pelikán proměnil pokutový kop. Poté bylo pár šancí na obou stranách. My jsme měli dvě stoprocentní šance, ale brance zabránilo buď břevno nebo nedostatečný klid v zakončení. Kdybychom vedli v poločase o dvě branky, nikdo by se nemohl divit,“ poznamenal hrající trenér Ondřej Vaňkát.

„Do druhé půle hosté zjednodušili hru, začali více využívat delších nákopů na Klimpla a měli i více odražených míčů oproti poločasu prvnímu. My jsme sice mohli dát na 2:1, ale Chvalovský trefil pouze tyč. Pak jsme opět inkasovali ve třetí minutě druhé půle. To hostům dodalo sebedůvěru a začali sázet jednodušší branky. My jsme sice ještě snížili díky Pelikánovi, ale již jsme neměli potřebné štěstí, abychom srovnali. Dvakrát byl v dobré situaci Lev, jednou Pelikán. V závěru kosmeticky upravoval Jehlička, který krásnou ranou zpoza vápna vymetl pavučinku,“ podotkl Vaňkát.

„Hrajeme pouze první poločas, druhá půle nám nejde. Nevím, co se s námi děje, přitom v kabině o půli jsme pozitivní, podpořeni dobrým výkonem z první pětačtyřicetiminutovky. Pokud dokážeme chytit začátek poločasů, můžeme se evidentně měřit i s týmem ze špičky tabulky. Ale inkasujeme zbytečné branky. To nás stojí body,“ posteskl si Ondřej Vaňkát.

Branky: 13. z PK a 61. z PK Pelikán, 89. Jehlička – 4. a 66. z PK Pařízek, 49. Kohout, 57. a 79. Klimpl, 74. Fichtner. Poločas: 1:1.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Hejný, Chlumský, Vondra (72. Funda) – Chvalovský, Lev, A. Vyhnánek, Jehlička – Pelikán, Vaňkát.

