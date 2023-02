Tvrdá hra Kolínu neseděla. V brance se ukázal nováček

„První poločas jsme odehráli poměrně solidně, trochu mě akorát mrzí inkasovaný gól, který jsme zbytečně dostali ze standardní situace. Pak se nám podařilo vyrovnat, kdy Koděra dorazil míč do sítě po standardce, kterou zahrával Šindelář. Na 2:1 jsme zvýšili poté, co jsme využili nedorozumění soupeře v obraně. Němec předskočil brankáře a poslal nás do vedení. Měli jsme i další možnosti, takže jsem byl s tímto úsekem spokojený,“ uvedl Truksa.

„Soupeř do druhé půle poslal čerstvou jedenáctku a do 60. minuty výsledek otočil. Nám postupně docházely síly a soupeř byl živější. V dalším průběhu jsme mohli skórovat, ale i inkasovat. Bohužel jsme nedokázali vyrovnat,“ posteskl si Radim Truksa.

Další zápas na turnaji hraje Velim v sobotu 25. února. Od 16 hodin se utká s Čáslaví.

Branky: Koděra. Němec. Poločas: 2:1.

Velim: Drápela – Čapek, Michálek, Petrů, Kosina – Němec, Koděra, Šindelář, Kmoch, Nejedlý – Dudek.

Střídali: Zajíc, Jelínek, Bláža.

Českému Brodu vystřelil těsnou výhru Jakub Moravec