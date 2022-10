Medvědi vstupují do sezony s novým koučem i herním stylem

„Do utkání jsme vstoupili daleko víc koncentrovaněji než v tom předešlém. Hráli jsme tak, jak jsem si představoval. S nasazením a agresivně. Od 15. minuty bych pochválil kluky i za fotbalovost a kombinaci. Určitě jsme byli lepší a nebezpečnější,“ pochvaloval si Truksa.

„První gól jsme dali tak, že Kmoch vybojoval míč, přistrčil ho Michálkovi, který se krásně trefil z 23 metrů. Pak se hrálo bez šancí. Nakonec jsme to byli my, kdo se opět dokázal prosadit z brejkové situace. Koděra pasem našel Váchu, který přehodil gólmana. Nástup do druhé půle měli lepší domácí, kteří nás asi na deset minut zmáčkli. Pak se to opět vrátilo do té podoby, jako v první půli. My jsme soupeře kromě dvou standardních situací do ničeho vážnějšího nepustili a odehráli to skvěle směrem dozadu. Navíc se nám v závěru podařilo přidat třetí gól. Po faulu na Dudka proměnil pokutový kop Ramšák,“ popsal klíčové situace Radim Truksa.

„Podali jsme výborný výkon venku. Spokojený jsem s výsledkem i předvedenou hrou. Doufám, že podobný výkon potvrdíme i doma,“ dodal velimský šéf lavičky.

Branky: 23 Michálek, 42. Vácha, 89. Ramšák z PK. Poločas: 0:2.

Velim: Drápela – Vokřál (73. Ramšák), Náděje, Petrů. Martikán – Vácha, Koděra, Korenc, Michálek, Kmoch (84. Dudek) – Kasal (76. Kopáček).

Pokuty převážily na tresty. Stopku dostal jen Doubek, navíc na jeden mač