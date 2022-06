„Podali jsem špatný výkon, který měl hodně podobný průběh jako poslední venkovní zápas v Sadské. Za prvních patnáct minut jsme spálili nejméně čtyři velké příležitosti ke vstřelení gólu, dvakrát sami před brankářem domácích, ale nic z toho. Semická obrana byla hodně prostupná a my to nedokázali potrestat. Pak jsme postupem času nepochopitelně polevili v aktivitě a částečně podlehli i poněkud spornému rozhodování. Přibývaly standardní situace, začali jsme domácí pouštět do šancí, v nich nás podržel skvělými zákroky gólman. Varování jsme však nevzali vážně, a tak se stalo bohužel to, co jsme nechtěli, aby se domácí dostali do vedení. Od té doby to byl jedním slovem zmar,“ přiznal trenér Zdeněk Buřič.