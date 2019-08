Hostující celek sice v letošním ročníku I. A třídy patří mezi nováčky, přesto nejde o žádného zelenáče. Tento zkušený tým, který navíc před sezonou ještě posílil, stejnou soutěž hrál už v sezoně 2016/ 2017, po které se z vlastního rozhodnutí vrátil zpět do nejnižší krajské soutěže, kde pravidelně patřil do čela tabulky.

Naopak domácí mladý celek nemohl počítat s vykartovaným kanonýrem Šťastným a do utkání ze zdravotních důvodů nezasáhl ani hrající trenér Stejskal. To byla komplikace především ve středu pole.

V prvním poločase byla Sokoleč nebezpečnější. K dispozici měla velké množství standardních situací a v patnácté minutě se po jednom z centrů Auera prosadil na zadní tyči Kučera a poslal hosty do vedení.

To mohl vzápětí navýšit Svoboda, ale neproměnil. Stejně tak navýšení vedení odmítl i Kučera. Poločas plný osobních soubojů tak vyšel lépe svěřencům Roberta Jiráka.

„Úvodní půle byla z naší strany špatná. Soupeř hrál důrazněji a to nám nesedělo. Nabídli jsme mu dost zbytečných standardních situací a dostali je tak hloupě do hry. Navíc, když máme poměrně malý tým a soupeř měl výškovou převahu. Špatně jsme řešili obranné situace, nemluvili jsme spolu.V útoku to bylo někdy až moc zbrklé a alibistické,“ měl po první půli ke hře svých svěřenců spoustu výhrad trenér rezervy Českého Brodu Jindřich Stejskal.

Po změně stran to byli ale českobrodští hráči, kdo diktoval tempo hry. Zrychlili pohyb a hosté měli najednou velké problémy.

Sokoleč hrozila jen z brejků po nakopávaných míčích. Šance pak přicházely i na straně Brodu. Vyrovnání měl po hodině hry na hlavě Krombholz, ale ten nasměroval svou hlavičku pouze nad branku. Po nerozhodném výsledku volala i vyložená šance střídajícího Kocourka, který odražený míč nejprve zpracoval, ale z malého vápna už ho nedokázal procedit přes bránící hráče až do sítě hostů.

„Druhý poločas už byl o něčem jiném. Byli jsme rychlejší, zpřesnili přihrávky a to na soupeře platilo. Zatlačili jsme ho na jeho polovinu, ze které se dostával jen zřídka. Přicházely i šance, kdy jsme však i ty nejvyloženější trestuhodně zahazovali. A to bohužel rozhodlo. V koncovce nám nepřálo štěstí,“ dodal Jindřich Stejskal.

Branka: 15. Kučera. Poločas: 1:0.

Český Brod B: T. Vymazal – Krombholz, Balík, Hanzl, Miňovský – Hanzl, Ravizza (82. Teslík), Dušek, Livora (62. Sedláček), Šimůnek – Mboula (56. Kocourek).