„Tento zápas jsme chtěli zvládnout lépe než minulý týden. Bohužel už v průběhu týdne jsme věděli, že nebudeme opět kompletní a kádr na zápas je hodně oslaben,“ posteskl si trenér Petr Samek.

„Začátek byl opatrný z obou stran. Domácí měli první náznak. My měli vyloženou příležitost a vše se mohlo vyvíjet jinak. Bohužel se nám v zakončení nedaří. Pak jsme soupeři darovali opět dva góly a bylo po zápase. Druhý poločas se již jen dohrával my měli v určitých fázích převahu, ale bez nebezpečí v zakončení. To soupeř dal třetí gól a zaslouženě vyhrál. Nám se bohužel zranili další dva hráči, a to je už hodně špatný,“ dodal Samek.

Branky: 27., 34. a 78. Kubelka. Poločas: 2:0.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Pop, Bahr, Vostrovský (48. Schovanec) – Hejda (75. T. Nouzák), Pačes, Vosecký, Zimmermann – Hrstka, J. Nouzák.