„Brzy jsme inkasovali střelou z vápna, to byla škoda, protože dalších asi třicet minut jsme hráli dobře. Dokonce Michal Vymazal a po něm Hanzl měli jasnou možnost, bohužel nedali a my těsně před přestávkou inkasovali podruhé. Druhá půle už byla v režii domácích. Od 50. minuty se utkání už jenom z povinnosti dohrávalo,“ dodal Stejskal.

Věděli, že je nečeká snadná práce, a to se také potvrdilo. Fotbalisté Českého Brodu B prohráli v předehrávce 15. kola krajského přeboru na hřišti favorizovaných Klíčan 0:6.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.