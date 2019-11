Přetahovanou vyhrály Tři Dvory

Brzy prohrávali, pak však výsledek otočili, aby ve druhé půli zase museli dotahovat. To se jim nakonec povedlo. Dvě minuty před koncem poslal duel I. B třídy skupiny C mezi domácími Vrdy a Třemi Dvory do penaltového rozstřelu Brunclík. Bonusový druhý bod získali za výhru 4:3. V normální hrací době skončil duel nerozhodně 3:3.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv