Divišov – V dalším kole I.A třídy vedla cesta fotbalistů českobrodského béčka do Divišova. Na půdě čtvrtého týmu tabulky nakonec dokázali vyválčit další důležité tři body. Na Kutilku si odvážejí výhru 2:1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Začátek nebyl z naší strany špatný. V páté minutě měl velkou příležitost Suk, ale neproměnil. Zápas jsme sice kontrolovali my, ale do vedení šli domácí, kdy se nakupilo několik našich chyb. Špatně jsme pokryli rozehrávku a nechali volnou pravou stranu, ze které přišel centr do vápna na neobsazeného hráče. Soupeř hrál hodně zataženě a my museli jeho branku dobývat. Ale to se nakonec podařilo a po skrumáži a několika pokusech se míč dostal ke Šťastnému a ten propálil vše, co mu stálo v cestě,“ uvedl hrající trenér Jindřich Stejskal.