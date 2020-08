První zápas v nejvyšší krajské soutěži má za sebou nováček Český Brod B. Ten v kounickém azylu nedokázal využít tlaku a remizoval s Lysou nad Labem 1:1. Penaltová loterie vyšla lépe hostujícímu celku (2:3).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Soupeř přijel s jasnou taktikou a postavil na vápno devět hráčů. Nám se do zahuštěného obranného valu nedařilo dostat. Bylo tak třeba hrát rychle, točit hru a hledat mezery v obraně. Hosté se za poločas dostávali na naši půlku jen zcela výjimečně, ale i to jim stačilo na to, aby šli do vedení. Na to se nám podařilo zareagovat hezkým průnikem Krombholze, který s pomocí teče dokázal překonat soupeřova brankáře. Od té chvíle to bylo jen naše marné dobývání obrany,“ zhodnotil první poločas trenér Jindřich Stejskal.