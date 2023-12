„S podzimní částí nejsme a ani nemůžeme být spokojeni, jelikož jsme chtěli mít víc bodů a být výš v tabulce. Myslím že na to mužstvo máme,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

Nejtrestanějším hráčem byl Procházka. Dostal sedm žlutých a dvě červené karty

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

V prvních šesti kolech jsme hráli dobře i bodovali. Nejhorší zápas jsme odehráli v Sadské, kde jsme prohráli 1:5.

V rámci soutěže jste odehráli čtyři derby. Jak jste si v nich vedli a jak jste spokojeni s těmito zápasy, které jsou vždy víc sledované?

S Jestřábí Lhotou to byl dobrý remízový zápas. Na Velim jsme narazili, kdy nebyla v nejlepší formě a po dlouhé době jsme ji porazili. V Pečkách to bylo nejzajímavější derby s vysokou diváckou návštěvou. Ve vyrovnaném zápase jsme zbytečně o branku prohráli. Doma s Býchory to bylo nejslabší derby, kdy jsme po sérii porážek nedokázali vyhrát ani tento zápas.

Kde vás celkově nejvíc tlačila bota?

Jako řadu jiných mužstev v nízké produktivitě. Ve vyložených šancích se hráči nechovají tak, jak by měli a to nás stálo nějaké body. Ve druhé polovině podzimu jsme si vybrali všechno nejhorší, co šlo. Především individuální chyby před naší brankou nám prohrály řadu zápasů.

Hodně trenérů napříč soutěžemi si stěžuje, že tréninková morálka nebyla valná. Je to i váš případ?

Musím potvrdit, že tento podzim ano. V řadě případů to bylo z pracovních důvodů.

Plánujete posílit kádr?

Plánujeme nějaké změny v kádru a to v příchodu hráčů, kteří budou moci trénovat a tím pádem budeme moci na řadě věcí v zimní přípravě zapracovat.

Kdy začnete se zimní přípravou a co bude její náplní?

Přípravu začneme druhý týden v lednu s tím, že tradičně v první části toho hráči hodně naběhají a v té druhé máme naplánované dva zápasy na umělé trávě a tři zápasy na přírodní trávě.

