Fotbalisté Plaňan sehráli jedno z nejpovedenějších utkání na hřištích soupeřů a po zásluze si domů odvezli všechny tři body. V dalším kole I. B třídy skupiny C dokázali vyhrát 2:0 v Městci Králové.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Pro většinu lidí asi velké překvapení, se kterým málo kdo počítal. Domácí jsem viděl v Sadské a tam ukázali velkou kvalitu. Tam jsem také viděl, co hrát nemůžeme,“ podotkl trenér Petr Šafránek.

„Celý zápas jsme zvládli takticky na jedničku a podpořili jsme to velmi bojovným výkonem,“ potěšilo ho.

Plaňany dokázaly skórovat v každém poločase jednou, a když se jim podařilo udržet střelce domácích na uzdě, získaly důležité tři body.

„Začátek zápasu ale nebyl podle našich představ. Domácí nás dvacet minut nepustli na vlastní polovinu a nám trvalo dlouho, než jsme se dostali do zápasu. Postupně jsme se ale dostávali do ohrožení domácí branky z protiútoků. První vážná situace nastala, když se Rýva dostal za obranu domácích a již by šel sám na branku, ale domácí hráč ho zastavil nedovoleně, za což dostal pouze žlutou kartu. Chvíli poté po kombinaci Shpuryk, Motrunich se druhý jmenovaný před brankařem domácích nemýlil a my šli do vedení,“ řekl Šafránek.

„Druhý poločas pro nás začal nejlépe jak mohl. Klucska dostal pod tlak domácího obránce, získal míč a s pomocí závanu větru překonal domácího brankaře. Od 76. minuty hráli domácí oslabeni o vyloučeného hráče, přesto se snažili ještě něco s výsledkem udělat, ale vše skončilo na jejich nepřesnosti a naší dobré defenzivní hře. V posledních patnácti minutách, kdy hráli domácí vabank, jsme měli několik možností výsledek pojistit.Nepodařilo se to i proto, že nám již ubývaly síly, ale tři body jsme s přehledem uhájili,“ oddechl si Šafránek.

„V zápase nevyhrálo lepší mužstvo, ale určitě to nebyla náhoda. Šli jsme vítězství naproti,“ dodal spokojený Petr Šafránek.

Branky: 26. Motrunich, 47. Klucska. ČK: 76. Němec (MK). Poločas: 0:1.

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Starov, Konůpek, Žemba – Klucska, Motrunich, Shpuryk, Dittrich, Nedvědil – Rýva.

