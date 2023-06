Plaňany vyhrály v Bílém Podolí a zachránily se v I. B třídě

Bylo to trápení až do posledního kola, ale se šťastným koncem. Fotbalisté Plaňan dokázali na závěr sezony zvítězit 3:1 v Bílém Podolí, díky čemuž se zachránili v nejnižší krajské soutěži skupiny C.