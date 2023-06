Když nedávno prohráli doma s předposledními Milovicemi, téměř každý nad nimi už lámal hůl, jenomže fotbalisté Plaňan ukázali, ze to se záchranou v nejnižší krajské soutěži myslí vážně. V dalším kole skupiny C porazili před vlastními fanoušky vedoucí Vrdy 2:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Hostující tým, který je již jednou nohou ve vyšší třídě, zápas s námi pravděpodobně podcenil. Nám se do sestavy vrátili Žemba a Konůpek a ve druhém poločase i uzdravený Motrunich. To spolu se změnou rozestavení a disciplinovaným výkonem pro nás znamenalo překvapující a důležité vítězství,“ uvedl spokojený trenér Petr Šafránek.

„Zápas pro nás začal víc než dobře, když se ke střele z 20 metrů dostal náš sváteční střelec Konůpek a jeho střela skončila po nejistém zásahu brankaře v brance. Ve 21. minutě unikl z levé strany Nedvědil a jeho přesný přízemní centr uklidil do branky Rýva. Hosté do přestávky snížili po našem zaváhání v obraně,“ popsal klíčové okamžiky Šafránek.

„Ve druhém poločase se hostující hráči soustředili spíše na komentování výroků rozhodčích než na samotnou hru, a to je stálo lepší výsledek. My jsme si po přestávce vytvořili řadu šancí, především Rýva mohl několikrát skórovat, to se nestalo, a tak doufám, že si něco nechal na další zápas, Do další šance se dostal po příchodu na hřiště střídající Motrunich, ale sám před brankařem také neskóroval. Škoda, protože závěr zápasu jsme mohli odehrát ve větším klidu,“ podotkl Šafránek.

„Hostující tým v tomto zápase neprokázal kvalitu lídra soutěže, ale přesto jim tímto gratuluji k postupu do vyšší soutěže. Za celou sezonu si to jistě zaslouží,“ dodal.

Branky: 11. Konůpek, 21. Rýva – 31. T. Petr. ČK: 76. L. Petr (V). Poločas: 2:1.

Plaňany: Arnold – Klucska, Dittrich, Konůpek, Žemba – Hanzálek (90. Jambor), Čech (55. Motrunich), Nevdashov, Starov – Nedvědil, Rýva.

