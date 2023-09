Fotbalisté Plaňan se v nové sezoně I. B třídy skupiny C konečně dočkali vítězství. Na domácí hřišti bez větších problémů porazili Ostrou 5:1.

„Za kluky jsem rád, že jsme utkání zvládli výsledkově i herně. Byla to odměna za hru, kterou jsme chtěli hrát. Základem bylo nenechat hrát hostující tým takovou hru, která by jim vyhovovala, a to se nám po většinu zápasu dařilo,“ uvedl spokojený trenér Petr Šafránek.

„Jestliže jsme v minulých zápasech ztráceli body zbytečně, tentokrát nám soupeř pomohl hned na začátku zápasu, když špatnou malou domů vystihl Motrunich a hostujícímu brankaři nedal šanci. Pak začala úřadovat trojice našich „mladých pušek“ Rýva, Kuchař, Nedvědil, která svou aktivitou a rychlostí zajistila naše poločasové vedení 4:1,“ podotkl Šafránek.

„Ve druhém poločase jsme nechtěli nic podcenit a naší hrou jsme již nepřipustili žádné drama. Tentokrát chválím celé mužstvo a především Vietrova, který hraje s obrovským přehledem a Sosvora, který pracuje téměř bezchybně na obrovském prostoru. A přestože nejsou v žádných statistikách, tak to jsou hráči, kteří jsou pro každého trenéra téměř nepostradatelní,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 9. Motrunich, 13. Kuchař, 35. a 37. Rýva, 55. Klucska – 38. Wolf z PK. Poločas: 4:1.

Plaňany: Arnold – Klucska, Konůpek, Vietrov, Žemba – Kuchař, Sosvor, Volavka (68. Nevdashov), Motrunich, Nedvědil – Rýva (78. Freund).

