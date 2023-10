Měli spoustu šancí zápas rozhodnut, jenomže v koncovce byli jaloví a proto odjeli domů s prázdnou. Fotbalisté Plaňan nestačili na Vykáň a na jejím hřišti v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli 1:2.

„Po dlouhé době jsme jeli k zápasu, až na Kuchaře, kompletní a s cílem vyhrát. Během celého zápasu se ukázalo, že to není nereálné,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Již v prvním poločase jsme byli jasně lepším týmem. Domácí měli velký problém s našim pohybem a hlavně rychlostí a několikrát s vypětím všech sil odvraceli naše šance. Na druhou stranu si nevypracovali žádnou šanci, a tak místo toho, abychom vedli o dvě branky, skončil poločas bez branek,“ podotkl.

„Druhý poločas pro nás začal neuvěřitelně chybnou rozehrávkou našeho brankaře, domácím jsme tak darovali první branku. To nás trochu rozhodilo, ale dokázali jsme Motrunichem vyrovnat, když se střelecky prosadil ve velkém vápně. Zase tak dlouho jsme se neradovali, jelikož faul na hranici velkého vápna rozhodčí okamžitě vyhodnotil jako penaltu, kterou domácí proměnili. Poté následovala zdržovací taktika domácích, což je někdy běžná věc, obzvlášť, když taháte za kratší konec provazu. Pro nás bylo ještě dost času. Kromě tlaku jsme si vytvořili i dvě vyložené šance. Nejprve zkušený Vietrov šel sám na domácího brankaře, který již byl tak otlučený, že stál sotva na nohou, přesto z toho branka nepadla. Ještě větší šanci měl Rýva, který z bezprostřední blízkosti netrefil hlavou poloprázdnou branku. V samém závěru byla velmi podobná situace, která předcházela pokutovému kopu, který se kopal proti nám, ale tentokrát rozhodčí vytáhl faul na našeho hráče mimo pokutové území. Zápas jsme si prohráli sami, měli jsme dát čtyři branky, to by nám na vítězství určitě stačilo,“ podotkl trenér.

„Slabším se má pomáhat, praví se v pohádkách. Pomáhat se nemá na fotbalovém hřišti, a domácí slabší byli,“ dodal zklamaný Petr Šafránek.

Branky: 52. Kočí, 65. Dlouhý z PK – 63. Motrunich. Poločas: 0:0.

Plaňany: Arnold – Starov, Vietrov, Konůpek, Žemba – Volavka, Sosvor, Sphuryk (46. Klucska), Nedvědil, Motrunich – Rýva.

