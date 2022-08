Chvalovský: Zápas jsme si prohráli v patnácti minutách druhého poločasu

„Na soupeře jsem se byl podívat a věděl jsem, že je silný ve standardních situacích a u nás to potvrdil, když se po jedné z nich dostal do vedení. Nutno podotknout, že tomu předcházely naše tři vyložené šance, které jsme trestuhodně zahodili. V poločase jsme o branku prohrávali a do druhého jsme šli s tím, že není nic ztraceno. O výsledku rozhodlo patnáct minut mezi 51. a 66. minutou, kdy jsme dali čtyři hezké branky, a to soupeře položilo. Ten stačil jen z penalty upravit výsledek. Myslím, že naše zasloužené vítězství,“ dodal spokojený Petr Šafránek.

Branky: 51. Klucska, 56. a 66. Starov, 63. Motrunich – 11. Tyšer, 72. Javůrek. Poločas: 0:1.

Plaňany: Arnold – Hanzálek, Freund, Dittrich, Žemba (80. Břichnáč) – Nedvědil, Málek (46. Metlushko), Konůpek, Klucska – Starov, Motrunich.

