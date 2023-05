Pořádný šok zažili o víkendu fotbalisté Plaňan. V dalším kole totiž I. B třídy nestačili na domácím hřišti na Milovice a s předposledním týme skupiny C prohráli 1:3.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Další důležitý zápas jsme nezvládli, když v naší hře nebylo nic z minulých dvou zápasů, ve kterých jsme bodovali. A pokud si hráči neuvědomí, že nám body sami do tabulky nespadlou, tak s bodováním v dalších zápasech budeme mít problémy,“ zlobil se trenér Petr Šafránek.

„V prvním poločase to bylo z obou stran neudělat chybu a vyčkávat na nějakou šanci. Bohužel první chybu jsme udělali my, když malou domů vystihl hostující hráč a bylo to 0:1.Tak skončil jinak nudný poločas. Ve druhém poločase jsme trochu přidali a přicházely šance, nutno podotknout, že na obou stranách. Bohužel jednu z nich hosté proměnili a my již prohrávali o dva góly. Nám se podařilo velmi rychle snížit po proměněné penaltě, když unikajícího Nedvědila nedovoleně zastavil hostující obránce. Posledních dvacet minut jsme hráli na velké riziko, dostávali jsme se i do šancí, ale vše jsme řešili špatně. V největší šanci deset minut před koncem náš hráč sám před brankou nedokázal skórovat. Hosté v této době spoléhali na protiútoky, které byly nebezpečné a z posledního přidali gólovou pojistku,“ posteskl si Šafránek.

„Především za první poločas jsme si nezasloužili vyhrát,“ dodal zklamaný Petr Šafránek.

Branky: 61. Dittrich z PK – 37. a 58. Müller, 90. Štěpánek. Poločas: 0:1.

Plaňany: Arnold – Hanzálek (68. Čech), Freund, Dittrich, Konůpek – Žemba (4. Nevdashov), Klucska, Sphuryk, Starov, Nedvědil – Rýva.

