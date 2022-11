„Pro oba týmy to byl velmi důležitý zápas, ve kterém oba potřebovaly vyhrát, jelikož remíza ani pro jednoho příliš neřešila. Nám se to podařilo, a tak jsme velmi spokojeni,“ oddechl si trenér Petr Šafránek.

„Jinak zápas neměl dobrou úroveň, spíše naopak,“ podotkl.

„Před zápasem jsem upozorňoval, jak důležité bude vstřelit první branku. Nám se podařilo dát za poločas dvě a to bylo hodně důležité. V prvním poločase byl soupeř více na naší polovině a měl více standardek. My jsme naopak hráli i vzhledem ke zhoršujícímu terénu jednoduše a někteří naši rychlí hráči dělali hostující obraně problémy. Soupeř měl v prvním poločase jednu šanci, my dvě, ale k lepšímu výsledku jsme si nepomohli. Ve druhém poločase hosté po naší pasivní hře snížili a jelikož chtěli bodovat, tak začali hrát na velké riziko a pro nás to byla hrozba pro obranu. Naštěstí jsme využili slabší chvilky hostující obrany a dvěma brankami jsme zápas rozhodli. Hosté ke konci pouze snížili,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 16. Dittrich, 40. Čech, 67. a 73. Motrunich – 57. Tyšer, 82. Štoček. Poločas: 2:0.

Plaňany: Arnold – Trnka, Freund, Konůpek, Vinš – Nedvědil, Volavka (84. Břichnáč), Málek (65. Hanzálek), Čech (81. Jambor) – Dittrich, Motrunich.

