Nenastoupili zrovna v nejsilnější sestavě, což se projevilo v konečném účtování. Fotbalisté Plaňan v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na hřišti vedoucího Městce Králové 0:3.

„S příchodem hrajícího trenéra Šmidrkala se z Městce stal nejpřívětivější tým soutěže. Před zápasem vám přijde celý realizační tým popřát hodně štěstí, po zápase realizační tým s celou lavičkou se s vámi přijde rozloučit. I z tohoto důvodu jsou oprávněně lídrem soutěže. A tak i po prohře se dá odjet s dobrým pocitem. Jednomu týmu bych doporučil přijet sem na školení,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme měli obavy, jak zápas dopadne, protože jsme nastoupili bez sedmi hráčů užšího kádru, domácí byli kompletní. Obavy se ale nepotvrdily. Hráli jsme, co jsme chtěli a museli hrát, a to bylo hrát z hlubokého bloku s tím, že si snad vypracujeme i nějakou šanci,“ podotkl Šafránek.

„Do zápasu jsme vstoupili smolně, když jsme darovali domácím penaltu. I druhá branka byla po naší chybě. Celý poločas se sice odehrával na naši polovině, ale domácí jsme nepouštěli do vyložených šancí. Pološance ale měli a jelikož domácí občas otevřeli obranu víc než chtěli, tak jsme se dostali i my do šancí. Buďto jsme ale netrefili zařízení, nebo nás vychytal brankař. Ve druhém poločase se již otevírala okénka v naší přetížené obraně a domácí toho využili třetí brankou. Kvalita byla na straně domácích,“ přiznal Šafránek.

„Přestože jsme prohráli, chci našemu mužstvu poděkovat za statečný výkon v zápase, který pro nás byl fyzicky velmi náročný. Kluci celých devadesát minut vydrželi hrát to, co jsme si řekli, i když ke konci zápasu nám již docházel benzín, ale nic jsme nevypustili. Domácím gratuluji nejen k vítězství, ale i za postup, který si předpokládám nenechají ujít,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 3. Vobořil z PK, 25. Šoufek, 66. Velenský. Poločas: 2:0.

Plaňany: Arnold – Yakhnov, Freund, Nevdashov, Sapezhko – Nedvědil (51. Gunár), Motrunich, Málek (65. Houžvička), Blaščok, Jambor – Sirůček.