Fotbalisté Plaňan na svoji první výhru v nové sezoně I. B třídy skupiny C stále čekají. Nedočkali se jí ani v Paběnicích, kde prohráli 2:3.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Očekávaný těžký zápas. Domácí mají urostlé a silově dobře vybavené hráče a jsou velmi nepříjemní v každém souboji. I z tohoto důvodu jsme změnili rozestavení a především v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Hráli jsme dobrý, rychlý kombinační fotbal, který dělal domácím problémy. Dokázali jsme toho zužitkovat, když po přetaženém centru Žemby skóroval hlavou Motrunich. O vedení jsme ale přišli velmi brzo, když domácí našli skulinku v naší obraně a sólový nájezd proměnili ve vyrovnání,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Ve druhém poločase byl velmi důležitý moment, kdy jsme cítili křivdu. Nejprve přísně odmávaný ofsajd, rozehrávka domácích z jiného místa, dlouhý nákop do naší nesoustředěné obrany a obdržená branka, která nás na chvíli rozhodila. A i z toho pramenila naše chybná rozehrávka, po které přišel faul a penalta, ze které se domácí nemýlili. Pak jsme již přestali hrát to, co jsme měli a z toho pramenily šance na obou stranách. My jsme bohužel dvě největší nedali. Nejprve Motrunich za obranou přehazoval vyběhnutého brankaře, ale branku netrefil a později Kuchař nedokázal uklidil balon za záda brankaře z bližší vzdálenosti než z penalty,“ podotkl Šafránek.

„Zápas jsme si prohráli sami.Udělali jsme řadu nevynucených chyb, které soupeři vždy pomáhají a hlavně se dokážeme rychle dostat před branku soupeře, ale tam naši hračičkové vymýšlí, co udělat, místo toho, aby zakončili jednoduše a pokud možno brankově,“ dodal zklamaný Petr Šafránek.

Branky: 27. Mužátko, 59. Špičák, 65. Kořínek z PK – 25. Motrunich, 90. Nedvědil. Poločas: 1:1.

Plaňany: Arnold – Klucska, Freund (70. Čech), Vietrov, Žemba – Konůpek, Sosvor (55. Shpuryk), Motrunich, Volavka, Kuchař – Rýva (55. Nedvědil).

