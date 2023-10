Chtěli být další, kdo si vyšlápne na lídra soutěže. To se jim však nepodařilo. Fotbalisté Plaňan v dalším kole I. B třídy skupiny C nestačili na domácím hřišti na Městec Králové a prohráli 0:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Plaňany | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Výsledky a skóre s posledních dvou zápasů vystihuje, jak na tom jsme. Co mě nejvíce zaráží, je to, že pomáháme soupeřům nás porazit, a to tím, že dostáváme laciné branky, na kterých se sami nejvíce podílíme. A tak to bylo i v tomto zápase. To nás herně sráží a zkušený soupeř těchto kvalit pak nemá problém zápas dovézt k vítěznému konci a ještě si přitom zahrát fotbal,“ posteskl si trenér Petr Šafránek.

Vedení o čtyři góly málem promrhaly. Nakonec Pečky body přivezly

„I přes neúčast některých klíčových hráčů jsme měli soupeře více potrápit. Z mnoha důvodu se to nepodařilo a v dalších zápasech nám nikdo nepomůže, musíme se z toho dostat sami, a to nebude vůbec lehké,“ dodal zklamaný Petr Šafránek.

Branky: 9. a 54. Nýč, 21. Kubelka, 24. vlastní Konůpek. Poločas: 0:3.

Plaňany: Arnold – Klucska, Freund, Konůpek (31. Yakhnov), Žemba – Nevdashov, Sosvor, Sphuryk (65. Starov), Čech (69. Nedvědil), Kuchař – Rýva.

Velimská rezerva opět doplatila na špatnou koncovku