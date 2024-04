/FOTOGALERIE/ Dva zápasy, dvě vítězství. Fotbalistům Plaňan se v jarní části I. B třídy skupiny C daří. Naposledy na domácím hřišti porazili Paběnice 4:2.

„Víme, co pro nás znamenají tři body. Hráči vědí, že nemusí vyhrávat, ale můžeme vyhrávat, pokud pro to uděláme vše. Zatím nehrajeme v křeči, naopak a touto výhrou se snad zase posune naše sebevědomí do dalších zápasů,“ řekl trenér Petr Šafránek.

„První poločas s mimořádně silným soupeřem v osobních soubojích byl spíše opatrný. Ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu a tak byl první poločas bez šancí a o naše vedení se postaral brankař Arnold, který proměnil pokutový kop těsně před přestávkou. V kabině jsem od mužstva chtěl hrát vzadu na jistotu bez zbytečných ztrát a vepředu být efektivní. To první se vůbec nepovedlo, když hned na začátku druhého poločasu si brankař Arnold vyměnil míč s našim stoperem tak nešikovně, že z toho byla po zákroku Arnolda penalta, ze které hosté vyrovnali. Pro nás bylo mimořádně důležité, že jsme dokázali brzo odpovědět dvěma brankami. Nejprve v samostatném úniku Blaščok naservíroval lépe postavenému Klucskovi a ten se do prázdné branky nemýlil. Na 3:1 upravil Blaščok, který dobře uklidil přízemní centr. Hosté se nevzdávali a jednoduchou hrou hledali své útočníky a hrozili ze standardek, jedna z nich skončila v naší síti, a tak se zápas ještě zdramatizoval. Poslední slovo měl Motrunich, který nejdříve svůj samostatný nájezd nezakončil brankou, ale v samotném konci zápasu prokličkoval vše, co mu stálo v cestě a nám vystřelil tříbodovou pojistku,“ oddechl si Šafránek.

„Zápas zajímavý ve druhém poločase. Soupeř nepříjemný svou hrou a naše vůle po vítězství byla po zásluze odměněna. Vyzdvihl bych Lukáše Blaščoka. Delší dobu nehrál tuto soutěž, ale nyní se výrazným způsobem podílel na našem vítězství. A doufám, že mu to dodá sebevědomí do dalších zápasů. Mužstvo chválím jako celek,“ dodal Šafránek.

Branky: 38. Arnold z PK, 53. Klucska, 55. Blaščok, 90. Motrunich. Poločas: 1:0.

Plaňany: Arnold – Starov, Vietrov, Nevdashov, Yakhnov – Borovko, Motrunich, Sosvor (90. Freund), Sapezhko – Kuchař (14. Blaščok), Klucska (74. P. Sirůček).

