Souboj dvou ohrožených týmů dopadl lépe pro fotbalisty Plaňan, kteří v prvním jarním kole I. B třídy skupiny C dokázali vyhrát v Ostré 3:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Plaňany - Velim B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„V podzimní části jsme nepřivezli ze hřiště soupeřů ani bod a nyní máme tři body z prvního venkovního zápasu. Takže jsme maximálně spokojeni,“ mnul si ruce trenér Petr Šafránek.

„Ostrá má mladý perspektivní tým a my jsme se zaměřili na to, aby její hráči nemohli hrát to, co by jim nejvíce vyhovovalo. Proto jsem kladl důraz na aktivní hru,disciplinovaný a bojovný výkon, a to se nám dařilo a byl to základ pro naše vítězství,“ podotkl Petr Šafránek.

Plaňany dokázaly zvítězit i přes to, že téměř třicet minut dohrávaly v deseti..

„Naše aktivita nám přinesla mezi 15. a 17. minutou dvě branky. První jsme dali z penalty, když našeho hráče nedovoleně zastavil v pokutovém území domácí hráč a druhou dal šikovný Motrunich. Domácí to sice zaskočilo, ale poměrně brzo dokázali snížit. V prvním poločase jsme měli několik slibných příležitostí, které jsme ale nedokázali proměnit. I domácí měli příležitosti, ale podstatně méně než my,“ řekl Šafránek.

„Druhý poločas začal podobně jako ten první a my jsme z penalty zvýšili na rozdíl dvou branek. Zdálo se, že nebude problém si vítězství pohlídat, ale v 62. minutě byl po druhé žluté vyloučen náš stoper a čekala nás více jak půl hodiny hra v oslabení. Navíc domácí z penalty snížili na rozdíl jedné branky. Pro hráče na hřišti velmi fyzicky náročná část zápasu, pro nás na lavičce psychicky náročná, především pak závěr. V této části zápasu bylo rozhodující, zda fyzicky vydržíme. To se podařilo a se stereotypní hrou domácích jsme se vypořádali a tak jsme mohli slavit,“ ulevil si Šafránek.

„Mužstvu musím poděkovat za výkon. Tři body nás drží v kontaktu s mužstvy před námi a vítězství by nám mohlo pomoci, že si v dalších zápasem můžeme víc věřit,“ dodal spokojený Petr Šafránek.

Branky: 24. Manhart, 69. Wolf z PK – 15. a 56. Dittrich (obě z PK), 17. Motrunich. ČK: 62. Nevdashov (P). Poločas: 1:2.

Plaňany: Arnold – Freud, Konůpek, Nevdashov, Ditrich – Hanzálek(46. Nedvědil). Málek (58. Čech), Shpuryk, Klucska – Motrunich, Rýva (73. Žemba).

