Velim se síly soupeře nezalekla. I v deseti uhrála bod

„Sadská měla více ze hry, ale i my jsme v průběhu zápasu dokázali hrát ve středu hřiště dobře a některé naše útoky byly nebezpečné. Bohužel v šancích, do kterých jsme se dostali, nám domácí obrana nedala čas a klid na gólové zakončení. Naopak my jsme ten klid domácím v zakončení nechali a oni to využili. A to byl ten největší rozdíl mezi oběma mužstvy,“ podotkl Petr Šafránek.

Branky: 7. Svoboda, 9. , 39. a 59. Vlasák, 29. Michálek, 54. a 85. Sladkovský, 62. Havlík – 47. Hanzálek. Poločas: 4:0.

Plaňany: Arnold – Trnka, Konůpek, Dittrich, Freund – Hanzálek, Málek (63. Jambor), Čech, Volavka (89. Břichnáč), Nedvědil – Motrunich.

Rozhodl začátek. Kolín poslední utkání podzimu výsledkově nezvládl