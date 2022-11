„Domácí mají mladý a kvalitní tým a jsou silní především v ofenzivním pojetí hry. Zcela reálně jsem očekával, že se to v průběhu zápasu potvrdí a že nás čeká těžký zápas. Neočekával jsem však, že se do zápasu silně zapojí i hlavní rozhodčí,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Většinou přímo nekomentuji jejich výkon, ale tady si to neodpustím. Dvě ze tří branek v prvním poločase domácím daroval. Asi jsme si dovolili hodně, když jsme snížili na 2:1, a tak po několika minutách posoudil rozhodčí běžný souboj jako penaltový a domácí zvýšili svůj náskok, který jim dal do druhého poločasu klid pro to, aby se brankově a herně prosadili,“ podotkl Šafránek.

„Smutné na tom je, že v celém hezkém areálu domácích byl rozhodčí jediný, který nepochopil, že to domácí vůbec nepotřebovali a to svědčí o mnohém. Domácím gratuluji k zaslouženému vítězství a pěknému fotbalu, který hrají. My se teď musíme soustředit na důležitý domácí zápas,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 13., 57. a 64. Víšek, 25. a 36. z PK Šveřepa, 78. Semrád z PK, 85. Kapounek – 29. Motrunich. Poločas: 3:1.

Plaňany: Arnold – Trnka, Dittrich, Freund, Konůpek, Hanzálek – Nedvědil (57. Jambor), Volavka, Vinš (64. Málek), Motrunich – Břichnáč (46. Čech).

