„Zdálo se, že je to již jen pohodový zápas, který řadu věcí postrádal, ale brankově určitě nezklamal,“ podotkl trenér Petr Šafránek.

„Hosté mají velmi zkušený tým a individuálně jsou výborní technicky a tudíž silní na míči. My máme do ofenzivy mladé rychlé hráče a spoléhali jsme především na ně. V celém zápase pokulhávala oboustranně obrana a tak bylo šancí na obou stranách více než dost. Myslím si, že více těch nejvyloženějších jsme měli my, a protože jsme řadu z nich nedali, tak jsme brali z utkání pouze bod. Hosté, především ve druhém poločase, byli více na míči a po celý zápas byli nebezpeční směrem dopředu. A tak nakonec si bod zasloužili i oni,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 6., 22. 57. D. Sirůček, 49. Klucska – 10. a 59. z PK Dlouhý, 45. Kočí, 60. Růžek. Poločas: 2:2.

Plaňany: Arnold – Freund (5. Hanzálek), Nevdashov, Javorský, Sapezhko – Nedvědil (81. Gunár), Motrunich, P. Siruček, Blaščok (46. Klucska), Borovko – D. Siruček.