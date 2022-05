„Kluky musím pochválit, protože rozdíl v postavení v tabulce nebyl vůbec znát a při troše štěstí jsme měli na bod. Domácí mají ale velmi zkušené mužstvo a vše, co jsme jim dovolili, využili. My měli pět vyložených šancí, které jsme nevyužili nebo zasáhl domácí brankář,“ uvedl trenér Petr Samek.

Býchory zasadily soupeři direkt v posledních patnácti minutách

„První gól jsme dostali z penalty za nastřelenou ruku. Druhý po chybě v rozehrávce a rychlém protiútoku. Třetí po odraženém rohu to nechytatelně domácí hráč vrátil z vápna do sítě. My jsme v závěru alespoň zaslouženě dali čestný gól, který přišel moc pozdě. Chybělo nám pár hráčů, ale pochvala patří všem, co nastoupili,“ dodal Petr Samek.

Branky: 41. Kuchař z PK, 59. Klimpl, 66. Tomášek – 90. Dukay. Poločas: 1:0.

Liblice: Hrdinka – Vosecký, Doležal, Bahr, Kliment – Vostrovský (79. Doskočil), Kadeřábek (38. Plachý), Pačes (69. Pospíchal), Hejda – Hrstka, Dukay.

Velim splnila povinnost. Poslední Lhotu porazila o tři góly