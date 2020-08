Hodně rozezlení odjížděli ze Sadské fotbalisté Peček, kteří na půdě soupeře bojovali o další body do tabulky I. B třídy skupiny C. Žádný si domů po porážce 1:2 neodvezli, zato spoustu křivdy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Pancer

„Před zápasem jsem slyšel hlasy, ať do Sadské ani nejedeme, že je to zbytečné. Považoval jsem to pouze za řeči, ale nakonec se to ukázalo jako pravda. K zápasu řeknu pouze to, že my jsme, na rozdíl od jiných, na hřišti ostudu neudělali,“ zdůraznil nazlobený trenér Petr Šafránek.