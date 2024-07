„Jelikož jsme sestoupili, tak hodnocení sezony dobré být nemůže. Nebýt nesystémového škrtnutí jedné skupiny I. B třídy, tak by to hodnocení bylo jiné, ale na kdyby se samozřejmě nehraje. Bylo velmi těžké se v soutěži po všech stránkách udržet,“ přiznal trenér Petr Šafránek.

Z vašeho pohledu byla vydařenější podzimní, nebo jarní část?

V podzimní části jsme ztratili body, které nám na jaře chyběly v tom, aby naše záchrana byla reálná. Jaro jsme nevzdali, ale třetí zápas v Ostré nám přivřel dveře k záchraně a úplně nám je zavřeli vlastní nezodpovědní hráči.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

V sezoně byla řada zápasů, za které jsme se nemuseli stydět a jediný, za který ano, byl zápas v Rožďalovicích.

Který z hráčů vás potěšil a který naopak zklamal?

Někoho vyzdvihovat a naopak není jednoduché. Ale vyzdvihl bych z B mužstva bratry Siručky, kteří jen potvrdili, že pokud je fotbal baví, mají potřebnou kvalitu. Nejvíce mě ale překvapil z B mužstva Vašek Javorský, velký respekt k jeho výkonům. Ti, co zklamali, již v Plaňanech nejsou a nestojí mi za to, abych je jmenoval.

Ve fotbalovém prostředí se pohybujete již velkou řádku let. Co vás na fotbale pořád baví?

Aby člověk byl tak dlouho u fotbalu, a je jedno v jaké funkci, tak to musí být něco víc než koníček.

Co by se muselo stát, abyste s fotbalem praštil?

Musel by mi to někdo znechutit, ať už mužstvo, výbor nebo ten, kdo soutěž řídí. V Plaňanech jsme ale s většinou hráčů i výborem byli v pohodě a pokud bylo potřeba něco řešit, tak jsme společně dělali, co bylo v našich silách. V minulém čase mluvím pro to, že jsme se dlouhodoběji připravovali na to, že si mužstvo převezme jako hlavní trenér Tomáš Freund, a to bez ohledu, jak dopadne právě skončená sezona. Plaňany udržely klíčové hráče, posílily útok a přišli zkušení hráči do obrany. Za mě budou velmi silné.