/FOTOGALERIE, VIDEO/ Během pár minut se dostali do dvoubrankové výhody, tu však neudrželi a nakonec nadějně rozehraný duel ztratili. Fotbalisté Peček v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli v Pátku po divoké přestřelce 3:6.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Pečky (6:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Tento zápas mi v mnohém připomněl utkání s Vykání, bohužel se stejným koncem pro nás,“ posteskl si trenér Zdeněk Buřič.

„Opět jsme začali velmi dobře, aktivně a brzy se dostali do vedení po skvěle zahraném trestném kopu, když se z dvaceti metrů trefil angličanem Holub. Jenže za čtyři minuty jsme neuhlídali náběh Ramšáka a ten se nemýlil. Divoký začátek pokračoval vzápětí další naší brankou po chytré teči stříleného centru Brunclíkem, takže v desáté minutě jsme vedli 2:1. Za dalších čtrnáct minut přišla dobrá kombinace z levé strany, míč se ještě před vápnem dostal k Holubovi a ten střelou navýšil náš náskok. Jenže v této sezoně máme jeden velký problém, a to udržet dobře rozehraný zápas delší dobu, alespoň do poločasu. Domácím stačilo sedm minut na to, aby do půle vyrovnali ze situací, které prostě musíme řešit lépe,“ podotkl zklamaný Buřič.

„Druhou půli jsme tedy začali od začátku, do ní vstoupili aktivněji domácí, měli víc standardních situací. Po jednom z rohů se prosadili hlavou a výsledek otočili. Snažili jsme se o vyrovnání, pár nadějných útoků jsme ale z vápna nedotáhli ani do střely. Pak jsem musel střídat v 63. minutě Holuba, to byla pro nás citelná ztráta. Když jsme pak dostali po chvíli další branku, cítil jsme už z naší strany více zmaru. Ten průběh prostě máte v hlavě a když se to stane opakovaně, víte, že je to problém. Soupeř má natolik zkušené mužstvo, že by byl asi zázrak najít síly alespoň na remízu. Kluci samozřejmě bojovali až do konce, ale ve snaze o kontaktní gól se domácí dostávali do dalších velkých šancí, kdy ještě jednu proměnili,“ řekl Buřič.

„Nedá se nic dělat, musíme vymyslet, jak stabilizovat obranu, máme hrozivý průměr skoro čtyři branky na zápas. Góly dáváme, ale hodně dostáváme, o nule vzadu si s touhle hrou můžeme nechat zdát. Je potřeba si uvědomit, že fotbal se nedá vždy hrát jen na krásu, někdy se to prostě musí hrát jednoduše. Chtěl bych ještě pochválit pány rozhodčí za férové rozhodování,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 9. Ramšák, 30., 55. a 88. Puk, 37. Mejzr, 69. Stehlík – 5. a 24. Holub, 10. Brunclík. Poločas: 3:3.

Pečky: Cmár – Kaše, K. Pikner (81. Krupka), Křivský, Havelka – Švára, Holub (63. Němec), Materna (66. Kašpárek), Zajíc – Brunclík, Sova (83. T. Müller).

