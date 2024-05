„V utkání proti nám stál mladý, běhavý tým z Ostré, a pokud jsme chtěli uspět, museli jsme se v tempu minimálně vyrovnat,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Oba soupeři se od začátku snažili o rychlý přechod do útoku, takže o zajímavé situace nebyla nouze. My jsme si v první půlhodině vytvořili poměrně dost velmi dobrých průniků do vápna, ale ve finále nás vždy zradila koncovka, někdy chybělo víc štěstí. Zápletku pak přinesl konec první půle, kdy se nejprve po nevydařeném odkopu centrovaného míče našim obráncem z vápna dostal míč k hostujícímu hráči a soupeř šel do vedení. Ale jen krátce, protože po třech minutách se konečně podařilo dát gól i nám, sice s přispěním hráče hostů, ale určitě zaslouženě. Po chvíli mohlo být ještě veseleji. Po faulu na Sovu byla nařízena penalta, jenže její exekuce skončila pouze na tyči. V pokračování akce pak přišla gólová hlavička, ale obránce Ostré vykopl míč z brankové čáry. Byla to škoda, myslím, že z prvního poločasu se dalo vytěžit víc než jen remíza,“ podotkl Buřič.

„Co se ale nepodařilo na konci první půle, podařilo se hned na začátku druhé. Hosté chybovali před svým vápnem, míč jsme rychle dostali na Hovorku a ten ze strany obstřelil gólmana. V následných minutách to byl boj, hosté zrychlovali hru neustálými náběhy, ale nedařilo se jim překonat naši pozornou obranu. Naše snaha o navýšení vedení přinesla také pár slibných příležitostí, ale to finále nám prostě nešlo tak, jak bychom chtěli. S postupem času hosté těžili z lepší fyzické kondice, na naší straně přibývalo faulů a dostávali jsme se tak víc pod tlak. V poslední desetiminutovce jsme ale mohli definitivně rozhodnout o výhře, ovšem sami před brankářem jsme promarněnou šancí jen podtrhli náš zmar v koncovce. Těsné vedení jsme tak bránili do poslední minuty, jenže neúspěšně. Po dalším z faulů hosté v 89. minutě zahrávali trestný kop a míč k naší smůle propadl u zadní tyče až do brány,“ posteskl si Buřič.

„V tu chvíli ohromné zklamání, že jsme nadějný výsledek nedokázali udržet, je to již podruhé v domácím zápase, kdy jsme přišli o výhru v posledních minutách. Hráči Ostré si v tom závěrečném tlaku asi gól zasloužili, my jsme ovšem dávno před tím měli mít zápas pod kontrolou. Říká se, že trénink dělá šampióny a myslím, že naše poslední zápasy v tomto ohledu kriticky ukazují, jak je kdo na závěr sezony připravený. Přestože se nám ale nepodařilo získat tři body, musím kluky pochválit za bojovnost a nasazení,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 40. vlastní Chramosta, 47. Hovorka – 37. Dozorec, 89. Chramosta. Poločas: 1:1.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, K. Pikner, Zborník – Zajíc, Švára, Holub, Brunclík (81. Majer) – T. Müller (39. Hovorka), Sova (72. V. Buřič).