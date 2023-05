Těšili se na fotbal, místo toho hráli vodní pólo. Fotbalisté Peček odehráli další kolo I. B třídy skupiny C na silně podmáčeném hřišti v Zelenči, odkud si nakonec po bojovném výkonu odvezli bod za bezbrankovou remízu 0:0.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Semice (2:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Po příjezdu do Zelenče na zápas jsme byli přesvědčeni, že se hrát nebude, protože hřiště bylo po dopoledním dešti silně podmáčené a na několika místech se nacházely velké kaluže. Nevěřil jsem, že by takový terén mohl někdo schválit jako regulérní a s domácími jsme byli připraveni dohodnout jiný termín. Rozhodčí však byli jiného názoru a nechali na tom utkání odehrát. I když se domácí pořadatelé snažili vodu před začátkem vymést a vyhrnout, příliš to nepomohlo, navíc během zápasu znovu silně pršelo. Horší podmínky jsem zatím nikdy nezažil, hráči se váleli ve vodě, míč se jim v kalužích zastavoval a hra občas připomínala vodní pólo,“ kroutí hlavou ještě dnes trenér Zdeněk Buřič.

„V zápase se tak více nakopávalo, protože uběhnout s míčem u nohy deset metrů nebo si bezpečně nahrát bylo téměř nemožné, radost ze hry nebyla žádná. Bojovalo se ale o důležité body. Domácí nám hrozili především ze standardních situací, my jsme zase nedotáhli několik nadějných brejků. V první půli ale žádná pořádná šance nebyla. Po změně stran domácí zvýšili aktivitu a byli blízko gólu, dvakrát nám pomohla konstrukce branky nebo nás podržel svými zákroky brankář Cmár. Nám se už směrem dopředu tolik nedařilo a závěr byl vyloženě ubojovaný, obzvlášť poté, co nám ještě rozhodčí po dvou žlutých kartách vyloučil hráče. A protože nakonec žádný gól nepadl, bereme odsud dobrý bod,“ podotkl Buřič.

„Víc asi nemá cenu k utkání něco říkat. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo. Nechápu, proč se muselo za každou cenu v těchto podmínkách hrát, to je ovšem spíš otázka pro rozhodčí,“ dodal nazlobený Zdeněk Buřič.

Pečky: Cmár – Sejpal, J. Pikner, Havelka, Holub – K. Pikner (79. Bydlák), Müller (86. Zborník), Zajíc, Vrba (46. Švára) – Kašpárek (75. Křivský), Sova.

